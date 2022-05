Il Real Madrid vince la Champions! Vinicius stende il Liverpool

SAINT-DENIS (FRANCIA) - Per la 14ª volta nella sua storia il Real Madrid vince la Champions League e si laurea campione d'Europa. Ancelotti è leggenda: nessun allenatore era mai riuscito ad alzare quattro Champions come ha fatto lui (2 con il Milan e 2 con i Blancos). Al Liverpool di Klopp non basta una partita giocata ad altissimo ritmo, producendo diverse palle gol, ma non riuscendo a capitalizzare l'enorme sforzo offensivo. Merito di Courtois che sfodera parate formidabili a ripetizione e salva la porta del Real, e di Vinicius, autore dell'1-0 finale che decide il match. La 66ª edizione del torneo più ambito è blanca e il Liverpool esce ancora una volta sconfitto, come accaduto nel precedente del 2018 (3-1).

Caos e ritardo, l'inizio slitta di 30' Subito una sorpresa nella serata della finale di Champions League: a causa dell'ingresso in ritardo allo stadio dei tifosi del Liverpool l'orario del calcio d'inizio viene posticipato prima di quindici e poi di trenta minuti, facendo slittare alle 21.30 il via della partita. Questa la decisione dell'Uefa per consentire lo smaltimento della fila ai tornelli dello Stade de France di Saint-Denis e per dare il tempo necessario ai sostenitori Reds di riempire il settore loro dedicato.

Super Courtois, palo di Mané e lungo check Var per il gol di Benzema (annullato) Dopo il caos e i disordini, con la polizia che deve usare i lacrimogeni per disperdere gruppi di tifosi inglesi che tentano di entrare allo stadio senza essere in possesso di biglietto, e dopo la cerimonia inaugurale in cui a rubare la scena è la star Camila Cabello, finalmente si gioca. L'avvio è di studio e attenzione, senza scossoni, poi dal quarto d'ora il Liverpool alza i giri del motore e diventa pericoloso: Courtois è decisivo su Salah e soprattutto su Mané, quando riesce a distendersi e a deviare sul palo il tiro forte dell'attaccante. Il Real prova ad arrivare con la manovra fino all'area dei Reds, ma è sempre bloccato. Nemmeno con il contropiede sfonda. Dall'altra parte Salah di testa colpisce centralmente e Courtois blocca, mentre Henderson spara fuori da lontano. Al 43' lampo dei Blancos: un lungo lancio pesca Benzema che esita davanti ad Alisson, ma ritrova il pallone e mette dentro. Per il guardalinee è fuorigioco, confermato dopo un lungo controllo del Var. Regge lo 0-0 alla fine del primo tempo.