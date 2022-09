Capello duro con la Juve: "Squadra spenta, Allegri senza direzione"

TORINO - "È stata una partita difficile, la Juventus non è mai riuscita a riprenderla, non aveva il ritmo degli avversari dopo venuti minuti bellissimi. Si è vista una differenza enorme nella qualità e nell’intensità, è un momento difficile per i bianconeri". Così Fabio Capello negli studi di Sky commenta il ko interno della Juventus contro il Benfica.