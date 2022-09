Juve, ko con il Benfica e fischiata dallo Stadium

TORINO - La Juventus subisce la rimonta del Benfica (da 1-0 per i bianconeri a 2-1 per i portoghesi) e dopo due giornate di Champions League si trova a zero punti (non era mai successo nella storia del club), distante sei punti dalla squadra di Schmidt e dal Psg, vittorioso in Israele contro il Maccabi Haifa. Numeri che fotografano alla perfezione l'attuale situazione della squadra di Massimiliano Allegri, che non vince dal 31 agosto contro lo Spezia e che a fine gara è stata fischiata dall'Allianz Stadium.

Botta e risposta Eppure il gol di Milik dopo 4 minuti sembrava presagire una serata differente. Gesto tecnico simile a quello del gol annullato contro la Salernitana, ma stavolta niente risse o polemiche. Il timbro dell'ex Marsiglia, tra i bianconeri più in forma in questo momento, trasmette fiducia alla Juventus, che nei primi venti minuti meriterebbe anche di raddoppiare. L'occasione capita sui piedi di Kostic, schierato come quinto di centrocampo a sinistra nel 3-5-2 disegnato da Allegri. Il serbo, imbeccato da un cross preciso di Cuadrado, però spreca. E sul tiro poco convinto – e anche deviato – dell'ex Eintracht Francoforte cambia l'inerzia del primo tempo e della gara. L'errore di Kostic finisce per impaurire la squadra di Allegri. Al contrario il Benfica, scampato il pericolo, sale di giri. Tanto nel pressing quanto nel palleggio. Dopo due tentativi di Gonçalo Ramos e il palo di Rafa Silva (39'), i portoghesi trovano il pari sul finire di primo tempo. Miretti è troppo irruento su Rafa Silva. L'arbitro Zwayer, in seguiito al controllo al Var, indica il dischetto e l'ex Inter Joao Mario non perdona.