Napoli, l'ambizione di Spalletti: "Battere l'Ajax per diventare grandi"

AMSTERDAM (Olanda) - Se l'appetito vien mangiando, il Napoli che domani scenderà in campo all' Amsterdam Arena contro l' Ajax , sarà certamente affamato. Dopo l'impresa con il Liverpool e la prova di forza di Glasgow contro i Rangers , Luciano Spalletti carica i suoi alla vigilia del match con gli olandesi: "Per diventare grandi, servono grandi partite".

"Vogliamo giocare per vincere"

Spalletti non è tipo da girarci intorno e nel presentare la sfida con l'Ajax chiarisce subito i suoi intenti, motivando la squadra verso il necessario step a livello internazionale: "Il nostro meglio vogliamo guadagnarcelo sul campo. Si possono fare degli step in avanti, deve esserci la volontà di crederci e di andarselo a prendere partita dopo partita. Dobbiamo spingere forte su ogni pallone senza essere incoscienti e bisognerà esser bravi a interpretare quello che succede durante la gara".

"La crescita passa da queste partite"

Il tecnico del Napoli, poi, chiarisce la sua filosofia: "Appuntamenti come questi per me equivalgono alla Vigilia di Natale. La mentalità europea si sviluppa attraverso il modo in cui si scende in campo. Sarà una sfida emozionante, in uno stadio magnifico contro un club fantastico. Riusciremo a diventare grandi soltanto facendo delle grandi partite, per cui vogliamo provare a far questo".