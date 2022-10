Juve-Maccabi, la diretta: iniziata la partita all'Allianz Stadium

21:00

1' - INIZIA LA PARTITA

Fischio d'inizio all'Allianz Stadium: è iniziata la partita di Champions League tra Juve e Maccabi Haifa.

21:00

Minuto di raccoglimento in campo

Le due squadre hanno commemorato le vittime in Indonesia con un minuto di raccoglimento.

20:45

L'arbitro della partita

A dirigere la partita dell'Allianz Stadium tra Juventus e Maccabi Haifa sarà l'arbitro svizzero Scharer. L'elvetico sarà assistito dai connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. Alain Bieri sarà il quarto uomo, con Marco Fritz al Var e Fedayi San nei panni di Avar.

20:33

Le dichiarazioni di Paredes

"Sappiamo che è una partita importante per noi. Oggi l’obiettivo è la vittoria, non possiamo sbagliare. Io mi sto mettendo piano piano al 100%, era da tanto che non giocavo tante partite di fila. Mi sto rimettendo in forma per dare il mio contributo alla squadra". Lo ha dichiarato Paredes, a Sky Sport, prima della partita.

20:18

Le parole di Nedved prima della partita

"Allenatore mai in dubbio nemmeno per un minuto. Fiducia dopo la partita, ma si sono fatti pochissimi allenamenti, difficile capire lo stato di forma. Di Maria-Vlahovic-Milik? Un bellissimo trio. Questi hanno una qualità alta, puoi farli coesistere, non è facile. Mi piace che il mister ha fatto giocare insieme Milik e Vlahovic, insieme sono compatibili si é visto". Sono alcune delle dichiarazioni di Nedved, a Sky Sport, prima della partita tra Juve e Maccabi.

19:54

La formazione ufficiale del Maccabi

MACCABI (3-5-2): Cohen, Batubinsika, Seck, Goldberg; Sundgren, Chery, Mohamed, Abu Fani, Cornud; Pierrot, Tchibota. Allenatore: Bakhar.

19:50

La formazione ufficiale della Juve

Ecco la formazione ufficiale della Juve (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.

19:22

Le parole di Allegri in conferenza

"Abbiamo zero punti dopo due partite e bisogna vincere ma questo non vuol dire avere fretta e ansia. In questi momenti fretta e ansia ti portano sicuramente a sbagliare. Le partite sono lunghe, non dobbiamo strafare, dobbiamo giocare con lo stesso spirito mostrato con il Bologna. Per qualificarci bisogna partire da una vittoria". Sono alcune delle dichiarazioni di Allegri nella conferenza della vigilia.