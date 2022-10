Maccabi Haifa-Juve 1-0, la diretta: si fa male Di Maria, al suo posto Milik

La Juve fa visita al Maccabi Haifa per il quarto turno della fase a gironi di Champions League . I bianconeri cercano il riscatto in Europa dopo la sconfitta di campionato contro il Milan e hanno l'obbligo di vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Segui la diretta della partita sul nostro sito.

19:12

27' - Primo giallo del match: ammonito Cornud

Cartellino giallo per Cornud per un fallo su Cuadrado.

19:09

24' - Infortunio per Di Maria: al suo posto Milik

L'argentino, per fare uno scatto, si è fatto male alla coscia destra. Allegri costretto al primo cambio: dentro Milik per Di Maria.

19:07

22' - La Juve ci prova da corner

I bianconeri provano a reagire e conquistano tre corner in pochi minuti, senza però creare grossi pericoli alla difesa del Maccabi.

19:00

15' - Maccabi ancora pericoloso

Atzili ci prova di sinistro, Szczesny si allunga e mette in angolo.

18:58

13' - Traversa di Chery su punizione

Bella punizione dal limite di Chery: la traversa salva la Juve.

18:52

7' - GOL DEL MACCABI HAIFA

La sblocca Atzili: il Maccabi è in vantaggio. Avvio shock per la Juve.

18:49

4' - Chance subito per il Maccabi

Occasione di testa da distanza ravvicinata per Pierrot, Szczesny para sulla linea di porta.

18:45

1' - CALCIO D'INIZIO: INIZIA LA PARTITA

E' iniziata la partita di Champions League tra Maccabi Haifa e Juventus

18:37

"Cercare a tutti i costi il colpevole è sbagliato per la società e per le partite future. Fiducia assoluta ad Allegri? Fiducia assoluta". Lo ha detto Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky prima di Maccabi Haifa-Juve. Leggi di più

18:24

Le parole di Allegri prima della sfida

"Bisognerà avere lucidità per tutta la sfida. Bremer ha giocato sempre, Kostic lo stesso. Cerco un po' di ruotare perché ci vogliono energie fresche, Rugani ha più di cento partite nella Juventus. Doveva giocare Kean, poi non è stato benissimo e ho preferito mettere Cuadrado avanti". Sono le parole di Allegri a Sky prima di Maccabi Haifa-Juve.

18:17

Fabio Riva inviato a Haifa ci spiega la formazione di Allegri. Guarda il video

18:08

Niente Maccabi per Milik, Kostic e Bremer. Allegri ha deciso di far riposare alcuni giocatori dimostrando che per la partita comunque decisiva in Champions League vuole coinvolgere anche giocatori che a volte, ultimamente, sono stati meno impiegati. Leggi di più

17:58

Solo un precedente pèr i bianconeri in casa degli israeliani: decisivi Buffon e Camoranesi. Ma la vittoria non portò agli ottavi di finale...Leggi di più

17:43

La formazione ufficiale del Maccabi

Ecco la formazione ufficiale del Maccabi con il 4-3-3: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Mohamed, Lavi; David, Pierrot, Atzili.

17:30

La formazione ufficiale della Juve

Ecco le scelte di Allegri: Szczesny, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie, Di Maria, Vlahovic.

17:20

Le parole di Allegri in conferenza

"In questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più, dobbiamo farlo tutti e non dobbiamo pensare di stravolgere il mondo: serve più attenzione nei dettagli e nei momenti della partita, non possiamo più commettere certi errori". Sono alcune delle dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita.