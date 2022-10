Barcellona-Inter, Xavi preoccupato dai lanci di Onana. Le frasi dette ai suoi

Il pareggio tra Barcellona e Inter ha soddisfatto i nerazzurri, ora molto vicini al passaggio agli ottavi di Champions League . Allo stesso tempo il 3-3 di mercoledì sera ha quasi estromesso la squadra di Xavi dalla fase a eliminazione diretta della competizione per il secondo anno di fila. Merito della buona prova dei ragazzi di Inzaghi, capaci nella ripresa di trovare il gol per tre volte, sfiorando persino il successo al Camp Nou.

Le preoccupazioni di Xavi all'intervallo e le frasi su Onana

Sebbene il Barcellona fosse in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo, Xavi poco prima del rientro in campo per la ripresa ha voluto avvisare i suoi di un pericolo nello specifico: i lanci lunghi di Onana: "Quando lanciano lungo i nostri centrali restano soli. Quando rilancia Onana dovete rientrare tutti come animali. Lo hanno già fatto e voi siete rimasti sull'esterno, c****. Dovete tornare, tornare, quando lanciano lungo, quando lancia Onana". Queste le frasi captate da un microfono nel tunnel che conduce dagli spogliatoi al terreno di gioco e diventate succesisvamente virali. Senza dubbio una preoccupazione fondata, vista la genesi del gol del 3-2 nerazzurro, quello siglato da Gosens e innescato da un lungo e preciso lancio proprio di Onana.

Gli highlights e il gol di Gosens