Benfica-Juventus, la moviola: per Cuadrado mano ingenua verso la palla, rigore ok

Rischia il giallo Bonucci all’11’, arrivando con i tacchetti su un polpaccio di Ramos mentre cercava l’anticipo. Al 21’ l’arbitro annulla il gol dell’1-1 di Kean , poi convalidato dopo un esame abbastanza lungo al var (e inizialmente assegnato a Vlahovic): giudicata giustamente non attiva l’iniziale posizione di fuorigioco di Kean (scelta comunque opinabile), mentre il serbo che colpisce prima di testa e poi di piede, trovando sempre le respinte di Vlachodimos, è in posizione regolare. Come Kean, quando interviene con il tocco decisivo, essendo a quel punto sempre dietro alla palla.

Al 26’ Jovanovic fischia un rigore per il Benfica per un tocco di mano di Cuadrado a contrasto con Aursnes: il colombiano è vicinissimo all’avversario e il movimento del braccio sembra diretto a contrastare quest’ultimo. Nel farlo, però, lo muove in modo ingenuo verso il pallone e l’impatto con questo giustifica la scelta dell’arbitro. Giusto il giallo a Danilo al 17’ st, in ritardo su Aursnes: diffidato, salterà il Psg.