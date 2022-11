Marsiglia, Tudor replica a Guendouzi: "Sul gol dell'eliminazione più di quattro errori" VIDEO

Il girone di Champions League del Marsiglia si è chiuso nel peggiore dei modi: quarto posto e dunque nemmeno la possibilità di rifarsi in Europa League. L’ultimo match ha visto i francesi di Tudor perdere in casa contro il Tottenham di Conte, con il gol di Hojbjerg al 95’ che ha sancito il 2-1 finale per gli inglesi. Senza la rete subita nei minuti finali il Marsiglia avrebbe almeno conquistato il terzo posto che gli avrebbe consentito di partecipare alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. In merito all’episodio aveva parlato Guendouzi: “Era normale spingere per cercare di qualificarci agli ottavi, ma dopo l’occasione fallita da Kolasinac avremmo dovuto difendere almeno il pareggio. C’è stata una mancanza di comunicazione con la panchina e di esperienza. Abbiamo preso il gol per un malinteso. Siamo tutti sulla stessa barca”. Il riferimento è in merito al non aver saputo della vittoria dell’Eintracht contro lo Sporting Lisbona.