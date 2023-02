Tottenham, Stellini e il coro dei tifosi: dal risotto alle vittorie VIDEO

LONDRA - È scoppiata la Stellini mania tra gli Spurs . Il vice di Antonio Conte ha preso in mano le redini del gruppo in attesa del rientro a tutti gli effetti del tecnico leccese, al momento impossibilitato a seguire la squadra, e le sue statistiche sono impressionanti. Fino a questo momento è stato un vero e proprio talismano , visto che ha vinto tutte le partite ogni volta che è stato chiamato in causa.

La statistica e il coro

Sono state tre le gare alla guida degli Spurs, altrettante le vittorie: a Marsiglia in Champions (1-2) a novembre 2022, a Londra contro il Manchester City (1-0) lo scorso 5 febbraio in campionato e nel derby di domenica scorsa contro il West Ham. Ma non è finita, perché pure ai tempi dell'Inter Stellini è stato infallibile quando per tre volte ha dovuto sostituire Conte: anche in quel caso en-plein di successi. Ecco perché i tifosi del Tottenham hanno deciso addirittura di dedicargli un coro (intonato sulle note de "La Bamba" dei Los Lobos), che sta spopolando negli ambienti Spurs: "Christian Stellini, Christian Stellini! He eats risotto, he drinks espresso, he won every game tho!".