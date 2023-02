Diretta Lipsia-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIPSIA (GERMANIA) - Alle ore 21, alla Red Bull Arena, Lipsia e Manchester City si affrontano nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La formazione tedesca ha strappato il pass per la fase a eliminazione diretta conquistando il secondo posto nel Gruppo F. Dopo le sconfitte contro Shakhtar Donetsk (4-1) e Real Madrid (2-0), la squadra di Marco Rose non ha più sbagliato un colpo. I Citizens di Pep Guardiola, invece, hanno chiuso in vetta al Girone G con quattro vittorie e due 0-0 contro Copenaghen e Borussia Dortmund. La squadra inglese sogna l'alloro europeo ormai da diversi anni e anche in questa stagione parte come una delle favorite. Intanto c'è da battere i tedeschi però. I precedenti due confronti tra Lipsia e Manchester City sono avvenuti entrambi nella passata edizione della Champions League, con un totale di 12 gol realizzati nelle due partite (Manchester City 6-3 Lipsia e Lipsia 2-1 Manchester City).