Champions League: Milan, Napoli e Inter, record storico per le italiane! Ecco cosa non era mai successo

TORINO - Milan e Inter di misura a San Siro, il Napoli con una rete in più realizzata passa a Francoforte: le italiane fanno bottino pieno in questo turno di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ad aprire il conto era stato Pioli che grazie a Brahim Diaz aveva messo ko il Tottenham di Conte, a mettere il secondo tassello ci hanno pensato Osimhen e Di Lorenzo nel 2-0 di Spalletti contro l'Eintracht. A chiudere il quadro è servito Lukaku all'86' nel regalare la vittoria ad Inzaghi con il Porto e un record storico per le italiane in Champions League.

Milan, Napoli e Inter, record storico per le italiane!

Come riportato sul profilo Twitter OptaPaolo: "Per la prima volta in Champions League 3 squadre italiane hanno vinto il match d'andata della stessa fase a eliminazione diretta. Record". Dalla nascita della massima competizione europea, dunque, tre squadre del campionato di Serie A riescono a portare tutte e tre insieme a casa la prima partita del doppio scontro. Nella gara di ritorno l'occasione per chiudere i conti e strappare definitivamente il pass per i quarti di finale.