Bayern-Psg, Donnarumma furioso con Orsato: "Uno lo fischi?"

MONACO DI BAVIER (GERMANIA) - Dopo l'1-0 della gara d'andata al Parco dei Principi, il Bayern Monaco vince anche al ritorno all'Allianz Arena strappando così il pass per i quarti di finale di Champions League ed eliminando il Psg di Galtier, alla griglia di partenza tra i principali indiziati per la vittoria finale. Succede tutto nella ripresa, con i bavaresi che passano al 61' con Choupo-Moting , grande ex della sfida che sblocca il punteggio da due passi sfruttando l'assist di Goretzka. Nell'occasione Verratti perde la sfera nella propria area di rigore . Il raddoppio arriva arriva all'89° e porta la firma di Gnabry .

Anche in questa occasione tutto parte da un pallone perso dal centrocampista italiano, con i padroni di casa che volano in contropiede e sfruttando il campo lasciato libero dal Psg, in avanti alla ricerca del pari, mettono in ghiaccio risultato, partita e qualificazione. Subito dopo la marcatura, però, Gianluigi Donnarumma si rivolge piuttosto furioso al direttore di gara, il connazionale Daniele Orsato, lamentando una irregolarità nei confronti del compagno di squadra: "Uno lo fischi? Uno. C'era fallo". Per l'arbitro italiano, però, non c'è nulla e indica il centro del campo. Il Bayern Monaco vola ai quarti, il Psg è già eliminato.

