Real-Liverpool, Ancelotti: “Hazard? Non ci parliamo molto”. Sulle italiane…

MADRID (Spagna) - Forte del 5-2 ad Anfield il Real Madrid di Carlo Ancelotti si prepara domani sera (ore 21) ad ospitare il Liverpool in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il risultato dell'andata agevola il compito dei Blancos ma l'ex allenatore del Milan non vuole distrazioni: "Semplicemente non dobbiamo fare calcoli, bisogna giocare la partita con la massima intensità con l'obiettivo di vincerla. All'andata abbiamo fatto tante cose bene. Non pianificheremo una partita in difesa ma vogliamo giocare il nostro miglior calcio offensivo. E questo lo capiscono i giocatori. Ecco perché penso che sarà una partita aperta. Dobbiamo fare entrambe le cose bene: difendere e attaccare, ma pensiamo di più ad attaccare".

Real Madrid, Ancelotti sulle italiane in Champions

Il Milan ha già staccato il pass per i quarti di finale, l'Inter ed il Napoli giocano in questa settimana i match di ritorno, queste le parole di Ancelotti sul momento delle squadre italiane nella competizione con parole di elogio per il super duo di Spalletti: "Kvaratskhelia è un gran giocatore, sta facendo molto bene e la coppia con Osimhen è molto efficace. Le squadre italiane stanno facendo molto bene in Champions. C'è la possibilità di averne tre ai quarti, sarebbe un segnale forte per l'Europa"

Real Madrid, Ancelotti sul recupero di Benzema

Karim Benzema, al centro dei riflettori per la sua faida con i ct della Francia Didier Deschamps, sarà della partita come confermato da Ancelotti: "È al 100%, è molto motivato perché la Champions è una competizione molto importante per tutti noi. Benzema è importante in una squadra che è abituata a certe partite e pressioni. Questo mi da fiducia per il proseguo della Champions - sui problemi con Deschamps - Non ne abbiamo parlato, sono situazioni personali che non mi riguardano, non metto bocca in questi discorsi tra Karim e Deschamps. In Italia si dice 'tra moglie e marito non mettere il dito'"

Real Madrid, Ancelotti ed il rapporto con Hazard

Ancelotti ha anche placato i rumors degli ultimi giorni in merito all'intervista di Eden Hazard dove questi diceva che non aveva con l'ex allenatore del Napoli: "Il rapporto non è freddo. Con lui parlo poco, ma parlare è una questione di carattere: ti trovi meglio con una persona che con un'altra. La cosa più importante per me è che mi rispetta, come io stimo lui. Questa è la cosa più importante per me. Non nascondo che al suo posto c'è un giocatore che contribuisce molto, che è Vinicius".