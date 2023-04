Diretta Benfica-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LISBONA (PORTOGALLO) - Alle ore 21, all'Estadio da Luz, l'Inter fa visita al Benfica per l'andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri stanno vivendo un periodo di grande difficoltà e nelle ultime quattro partite di campionato hanno raccolto appena un punto, perdendo tre gare di fila contro Spezia (2-1), Juve (1-0) e Fiorentina (1-0) e pareggiando 1-1 all'Arechi nell'ultimo turno contro la Salernitana. La squadra di Simone Inzaghi, però, in coppa sta facendo bene, e dopo aver passato il girone, estromettendo dalla competizione il Barcellona, agli ottavi ha avuto la meglio sul Porto battendo complessivamente i lusitani per 1-0 grazie alla rete di Lukaku al Meazza nel primo round (0-0 al ritorno al Do Dragao). La formazione di Schmidt, invece, sta facendo una stagione incredibile: prima in campionato con soli due ko, l'ultimo in rimonta venerdì nel match contro il Porto, è ancora imbattuta in Champions League, dove nel girone ha battuto la Juve sia all'andata che al ritorno eliminandola e piazzandosi davanti anche al Psg mentre agli ottavi ha liquidato la pratica Bruges senza grandi difficoltà. Questo sarà il quarto incontro tra Benfica e Inter in competizioni europee e il primo dagli ottavi di finale della Coppa Uefa 2003-04. I portoghesi non hanno mai vinto registrando un pareggio e due sconfitte, una delle quali nella finale di Coppa dei Campioni 1965 al Meazza.