Real Madrid, Benzema come Inzaghi: il dato con Ancelotti

Benzema come Inzaghi con Ancelotti

Metterli al centro del gioco e renderli efficaci sotto porta. Le qualità di Benzema e di Inzaghi sono chiaramente diverse, ma il killer istint di entrambi è impossibile da non paragonare. I due, con Ancelotti in panchina, hanno segnato 30 gol in Champions League, gli unici due attaccanti a riuscirci con l'allenatore italiano. La rete segnata al Chelsea da Karim non è certo la più bella siglata in carriera, ma c'è tanta assonanza con quelle che segnava Inzaghi. Farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, il tap in decisivo per far gioire i propri tifosi. Benzema di sogni ne sta regalando tanti, ma la voglia di continuare a vincere non gli manca come confermano anche i 14 gol nelle ultime 9 partite a eliminazione diretta di Champions. Numeri da campione, anzi numeri da Pallone d'Oro: Karim 'The Dream' Benzema.