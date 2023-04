Pagelle Napoli-Milan: Maignan ipnotizza Kvaratskhelia, Osimhen fatica, Leao show

Preserva lo 0-0 parando il rigore a Giroud e ripetendosi poco dopo su incursione dello stesso francese. Può nulla sul terzo tentativo



Concorso di colpa nella volata di Leao, in attacco sempre prezioso: da un suo cross nasce il il rigore



Leao è un treno in corsa sull'azione del gol: lui è l'ultimo uomo, difficile combinare qualcosa, ma avrebbe potuto essere meno friabile. Ostigard (30' st) ng



Fatica contro Giroud, anche se sulla rete è quello che c'entra meno. Sul rigore aveva chiuso alla grande su Diaz



Ancora a due facce: irresistibile in spinta, colpevole in difesa. Vedi il rovinoso intervento su Leao. Olivera (34' pt) 5.5 Preferisce essere ordinato, senza brillare.



Perde la palla sanguinosa che scatena Leao per la volata vincente. Fino a quel momento si era ben disimpegnato. Elmas (18' st) 5.5 Tra centrocampo e attacco, non accende la luce

Lobotka 6

Nel nuovo assetto punta più sulla fase di interdizione, il Napoli ne risente in negativo

Politano 6.5

Si fa (tanto) male dopo una imbucata sulla destra, fino a quel momento aveva creato grattacapi. Lozano (34' pt) 6 Subito anticipato da Leao alla prima incursione, con sensazione di rigore. Pesca Di Lorenzo per il cross del rigore

Zielinski 5.5

Si piazza trequartista, il contributo verso l'area rossonera è poco o nulla. Raspadori (30' st) 6 L'assist per Osimhen

Kvaratskhelia 5

Calabria gli prende misure sartoriali, limitandolo assai. Ci prova nel secondo tempo, conclusioni alte. Ha l'occasione dal dischetto, incoccia in Maignan

Osimhen 6

Primo incrocio stagionale con il Milan e fatica da matti. La rete arriva troppo tardi

All. Spalletti 5

Cambia il Napoli e il nuovo assetto non dà i risultati sperati. L'attacco non punge, la fase difensiva si apre sulla verticalità altrui