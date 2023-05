Milan, un precedente per crederci: da 0-2 a 1-3 e giocava Lukaku

La parola chiave in casa Milan è "crederci". Per l'onore, per i tifosi e anche per la storia. Lo 0-2 dell'andata non è certo facile da ribaltare e in una semifinale di Champions League non è mai capitato che un risultato simile venisse poi capovolto al ritorno e fuoricasa. Ora però i gol in trasferta non contano e lo stadio è lo stesso per entrambe. Sicuramente un vantaggio che potrebbe andare oltre questo disguido statistico.

Il precedente che fa sognare il Milan A un passo dalla finale nessuna squadra ha rimontato un simile risultato subito in casa. Chiariamo subito, di ribaltoni in generale ce ne sono stati tanti, ma tutti appunto tra le mura amiche come ad esempio Liverpool-Barcellona. Un precedente che però può far sorridere il Milan vede come protagonista un suo rivale: Lukaku. La partita era Psg-Manchester United, con gli inglesi che riuscirono a superare lo scoglio dello 0-2 dell'Old Trafford. Al Parco dei Principi terminò con un 1-3, che portò poi i Red Devils ai quarti di finale nella stagione 2018-2019. Stagione in cui valeva ancora la regola dei gol in trasferta in caso di pareggio.

Le rimonte in trasferta in semifinale di Champions League Senza considerare invece lo 0-2 dell'andata tra Milan e Inter, possiamo menzionare due rimonte che si sono concretizzate in trasferta in semifinale di Champions League. I protagonisti? Ajax nel 1996 e Tottenham nel 2019. Ajax-Panathinaikos 0-1 / Panathinaikos-Ajax 0-3

Tottenham-Ajax 0-1 / Ajax-Tottenham 2-3 Poi il campo si può allargare anche alle rimonte in trasferta in Champions League, ma non in semifinale: Inter-Bayern Monaco 0-1 / Bayern Monaco-Inter 2-3 (ottavi 2010/2011)

Manchester United-Psg 0-2 / Psg-Manchester United 1-3 (ottavi 2018/2019)

Ajax-Real Madrid 1-2 / Real Madrid-Ajax 1-4 (ottavi 2018/2019) *non sono state prese in considerazione le rimonte che si sono concretizzate in casa

