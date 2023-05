Italiane in Champions, Europa League e Conference: tutte le combinazioni

Con la vittoria di ieri sera allo Stadium contro la Juventus , il Milan raggiunge aritmeticamente Napoli , Lazio e Inter in Champions League . Grazie ad un gol di Giroud , i rossoneri staccano il pass per la coppa dalle grandi orecchie per la terza stagione consecutiva. I bianconeri di Max Allegri restano al settimo posto ( dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica ), alle spalle anche di Atalanta e Roma . Gli ultimi 90 minuti del campionato di Serie A decideranno così le ultime qualificate in Europa e Conference League con i giallorossi e i viola che potrebbero cambiare il loro destino europeo in caso di vittoria del rispettivo torneo.

Per il campionato in corso, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre (possibile solo tra Atalanta , Roma e Juventus ), si terrà conto della classifica avulsa , ovvero dei punti fatti negli scontri diretti. Quindi nell'ordine verranno considerati negli scontri diretti: punti fatti, differenza reti, differenza reti generale nell'arco di tutto il campionato, sorteggio. Prima dell'ultima giornata di Serie A , la classifica recita questo: Napoli (1°), Lazio (2°), Inter (3°) e Milan (4°) qualificate in Champions League ; Atalanta (5°) e Roma (6°) qualificate in Europa League ; Juventus (7°) qualificata in Conference League .

Roma, la situazione dei giallorossi

Oramai aritmeticamente fuori dalla possibilità di partecipare alla prossima Champions tramite piazzamento in campionato, l'unica speranza per la Roma è quella di vincere l'Europa League ai danni del Siviglia. Due scenari possibili derivano dalla possibilità o meno di trionfare in Europa League: in caso di vittoria, la squadra di Mourinho giocherà la prossima Champions League (1ª fascia insieme al Napoli). Con cinque italiane in Champions, se i giallorossi finissero al 5° o 6° posto in campionato, rimarrebbe solo una squadra italiana nella prossima Europa League, se invece finissero al 7° posto, nessuna squadra italiana giocherebbe la Conference (con 5ª e 6ª in Europa league); in caso di sconfitta contro il Siviglia, la Roma giocherà la prossima Europa League se dovesse arrivare al 5° o 6° posto in campionato oppure in Conference se dovesse chiudere al 7° posto.

Fiorentina, la situazione dei viola

La Fiorentina è troppo distante in campionato per sperare di chiudere almeno settima e, dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l'Inter, deve vincere la finale di Conference di quest'anno per partecipare alla prossima Europa League. Anche qui sono presenti due scenari possibili: in caso di vittoria, i viola parteciperanno alla prossima Europa League e Italia si presenterebbe alla competizione con una squadra in più; in caso di sconfitta, i viola sarebbero fuori da ogni competizione europea e in Europa League andrebbero la 5ª e la 6ª in classifica mentre in Conference la 7ª.