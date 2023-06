Inter e Champions, perché crederci: Milito e Lautaro, il destino nel numero di maglia

Milito e Lautaro Martinez: il numero di maglia e la data portafortuna

I protagonisti in questione sono i due bomber dell’Inter, uno del passato e quello del presente: Milito e Lautaro Martinez. I due attaccanti, oltre a condividere la nazionalità, entrambi sono nati in Argentina, hanno un altro particolare in comune ed è legato proprio alla finalissima di Champions League. Vi ricordate la data in cui l’Inter di Mourinho ha alzato la Coppa? Era il 22 maggio del 2010 e Diego Milito indossava proprio la maglia numero 22. Quando si giocherà la finale quest’anno? Il 10 giugno 2023. E che numero indossa Lautaro Martinez? Il 10… Insomma, una coincidenza che non è sfuggita e a cui i tifosi nerazzurri si aggrappano per conquistare la Coppa, magari proprio grazie a una doppietta del Toro, così come fece El Principe nel 2010.

Inter, svelata la maglia per la finale di Champions