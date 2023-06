Bale, il pronostico su City-Inter spiazza tutti: risultato schiacciante

Finali di Champions, cosa dice la storia?

Poche volte l'ultimo atto di questa competizione si è concluso con una vittoria netta da parte di una delle due finaliste. Negli anni 2000 il Real Madrid è stato capace di vincere per ben due volte con tre gol di scarto nei tempi regolamentari: contro la Juventus nel 2017, 4-1, e contro il Valencia nel 2000, 3-0. Due tra le partite più larghe, oltre a quella contro l'Eintracht Francoforte del 60, terminata 7-3 a favore delle merengues. Dopo il match contro i bianconeri, bisogna tornare al 2003-2004 per una finale con tre gol di scarto, quella vinta dal Porto di Mourinho contro il Monaco. Anche una squadra italiana è stata in grado di demolire l'avversaria in finale: il Milan di Capello contro il Barcellona di Cruijff con un sonoro 4-0 nel 1994. I rossoneri già nel 69 avevano alzato la vecchia Coppa dei Campioni dopo un 4-1 contro l'Ajax.

Per Bale ora ci sono i presupposti affinché si ripeta un finale simile. Di finali ne ha giocate e vinte tante, ora i tifosi nerazzurri sperano in un pronostico differente.