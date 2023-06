De Bruyne, con l'Inter come il Chelsea: infortunio in finale Champions

City-Inter, De Bruyne out: entra Foden

Dopo aver provato a restare in partita senza sentire il dolore, il centrocampista belga non è riuscito a proseguire la gara ed è uscito al 36'. Per rimpiazzarlo Pep Guardiola ha optato per l'ingresso in campo di Phil Foden. Tanta sfortuna per De Bruyne: la stessa sorte gli era toccata nell'ultima finale di Champions League persa contro il Chelsea, quando lasciò il terreno di gioco al 60' dopo un contrasto con Rudiger. In quel caso il duro scontro gli costò la frattura del naso.