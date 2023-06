Champions, Inzaghi: Torneremo in finale. Zhang: Inter seconda a nessuno

Inter, Inzaghi: "Siamo stati perfetti"

Il tecnico dell'Inter ha proseguito: "Ieri ho detto che non cambierei i miei giocatori con nessuno e ora tutto il mondo ha visto il perchè. Sono stati perfetti, abbiamo giocato contro una squadra fortissima, abbiamo concesso veramente poco, mi ricordo solo una parata di Onana su Foden. I ragazzi devono essere orgogliosi, gli ho dato un abbraccio enorme e anche i nostri tifosi sono stati meravigliosi. Tutto il mondo ha visto che l’Inter ha messo in campo una partita organizzata e seria, i giocatori sono abbattuti e tristi. È la quinta finale in 20 mesi, dobbiamo essere orgogliosi del nostro percorso".

Inzaghi: "Abbiamo fatto un grandissimo percorso"

Successivamente, analizzando la partita, Inzaghi ha dichiarato: "Nel primo tempo non abbiamo sofferto tantissimo ma a livello di gioco e movimenti potevamo fare meglio, abbiamo creato tante occasioni da gol e ci è mancata un po’ la rifinitura. La traversa, il colpo di testa di Gosens, la ribattuta di Lukaku.. ti chiedi come mai la palla non sia entrata. Avrei voluto i supplementari, la squadra li avrebbe meritati" per poi concludere: "Abbiamo fatto un grandissimo percorso. Il City lo conosciamo tutti, fa male però il percorso in Champions è stato eccezionale, vogliamo tornare in finale e abbiamo le possibilità per farlo. Dobbiamo giocare come negli ultimi tre mesi, sono orgoglioso del mio lavoro e di tutto lo staff, ma questo è il calcio".