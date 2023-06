Guardiola, il messaggio di Mazzone che emoziona: “Come un figlio”

Dopo la vittoria della Champions League da parte del Manchester City di Guardiola, sono arrivati tantissimi complimenti sui social network per il club inglese e per il tecnico spagnolo. Dai complimenti della Juventus a quelli di altre squadre, passando per ex calciatori e allenatori. Tra questi, uno in particolare è sicuramente più apprezzato da Guardiola: quello di Carlo Mazzone, suo ex allenatore nella sua esperienza in Italia con la maglia del Brescia.