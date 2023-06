Festa City: Ederson, Ruben Dias e il vomito nella borsa di mamma Grealish

Ederson, il fuoriprogramma durante i festeggiamenti per il City

Ma non è finita qui. A Tnt Ederson ha rivelato anche che per quattro giorni alcuni giocatori del City hanno partecipato ad una festa senza fine organizzata da Grealish, tra Turchia, Ibiza e naturalmente Manchester. "Jack Grealish ne approfitta sempre quando ha giorni liberi, non c'è niente di sbagliato in questo", ha riferito il calciatore che ha poi aggiunto: "Proprio come voi giornalisti o uomini d'affari che volete riposare il più possibile, ho anche bevuto un bicchiere di vino con i miei amici nei miei giorni liberi, ma Jack Grealish era già ad un altro livello nelle celebrazioni". Le rivelazioni non sono finite, poiché il portiere ha svelato: "Ci sono giocatori che non bevono alcolici, come Nathan Ake, o come Ruben Dias che ha fatto un'eccezione". E proprio sull'eccezione di quest'ultimo ha svelato: "Rúben Dias ha bevuto due drink e ha vomitato nella borsa della madre di Grealish". E a proposito delle bevande, durante un'intervista al Mirror, il papà si Grealish ha detto: "Il conto delle bevande è stato di 47.000 sterline (circa 55.000 euro)", insomma festeggiamenti in grande stile!