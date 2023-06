Champions City, Grealish sui palazzi di Las Vegas. Tiesto, amarezza Inter

Jack Grealish continua a far parlare di sé. Il talento del Manchester City, dopo aver dato spettacolo nei festeggiamenti per la finale di Champions League vinta contro l'Inter, si è goduto qualche giorno di svago prima di tornare in campo nella goleada dell'Inghilterra contro la Macedonia del Nord.

Il classe 1997 ha optato per Las Vegas, soggiornando dal 20 al 26 giugno in una delle lussuose Crockfords Palace Suites: si tratta di camere che arrivano a costare fino a più di 15mila euro a notte e che al loro interno hanno persino un salone con posti a sedere in stile cinema oltre ad una sala giochi completa con angolo bar dove si può giocare anche a biliardo. Inoltre, le stanze sono dotate anche una piscina privata e di un centro benessere privato.

Grealish, l'incontro con Tiesto Il giocatore del Manchester City di Guardiola, durante la sua vacanza, ha successivamente visitato la famosa Las Vegas Strip per poi godersi una serata al Zouk Nightclub dove ha potuto ascoltare e incontrare dal vivo il noto Dj Tiesto, che tra le altre cose è anche un tifoso dell'Inter. Per Grealish c'è stato tempo anche per un incontro con altri sportivi: l'inglese ha infatti partecipato alla premiere della nuova campagna del marchio Resorts World Las Vegas insieme alla star della NFL Andre James e ai combattenti MMA Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili e JPBuys. Infine, per salutare il calciatore, su uno dei palazzi del Resort è stata proiettata una sua immagine mentre alza la Champions League con scritto "Congratulazioni Jack, alla prossima".

