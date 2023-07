"Tifosi Inter qui? Wonderwall è per Lukaku". Liam Gallagher, show a Milano

È passato quasi un mese dalla finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City, eppure gli sfottò per i tifosi nerazzurri non accennano a placarsi. I sostenitori dei Citizens hanno celebrato per giorni il triplete della loro squadra (con Grealish grande protagonista dei festeggiamenti), e la felicità per il successo non è ancora chiaramente svanita.