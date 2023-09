Diretta Real Sociedad-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SAN SEBASTIÁN (SPAGNA) - Quattro vittorie in altrettanti turni di campionato e vetta solitaria. Sono questi i numeri di questo esaltante inizio di stagione per l'Inter di Simone Inzaghi. In casa nerazzurra c'è grande entusiasmo dopo il netto 5-1 nel derby contro il Milan: un'ulteriore iniezione di fiducia in vista dell'esordio in Champions League in programma alle ore 21 a San Sebastián contro la Real Sociedad (esclusiva Amazon Prime Video). Lautaro e compagni ripartono dalla finale, poi persa contro il Manchester City, conquistata la scorsa stagione. Inzaghi deve però fare i conti con due assenze importanti: Cuadrado e Calhanoglu si sono infatti fermati alla vigilia e non sono nemmeno partiti con la squadra.