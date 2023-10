Benfica, Schmidt: "Inter, non ti temiamo! Stavolta sarà gara diversa"

Una gara che sa di rivincita. Inter e Benfica si ritroveranno di nuovo a sfidarsi: dopo essersi incrociate nella scorsa Champions League ai quarti di finale, le due squadre si riaffronteranno nei gironi dell'attuale edizione. Rispetto all'anno scorso, i rossi potranno contare su un Angel Di Maria ritrovato . Avvio difficile per entrambe: se l'Inter contro la Real Sociedad non è andata oltre l'1-1, i portoghesi hanno perso per 2-0 in casa contro il Salisburgo . Le due squadre sulla carta favorite per passare il girone, dunque, si vedono subito costrette a risalire la corrente.

Schmidt presenta Inter-Benfica

A presentare la sfida di San Siro, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Benfica Roger Schmidt: "Mi aspetto un'Inter simile a quella della passata stagione: sono arrivati in finale, non hanno cambiato molto, sarà una grande sfida. Lo scorso anno abbiamo creato i presupposti per vincerla. Domani lotteremo per un solo obiettivo: i 3 punti. Toni Silva out per motivi comportamentali? Non commento". Sulle caratteristiche dei nerazzurri: "Non abbiamo paura dell'Inter, ma come sempre rispettiamo chi ci sta di fronte. È una squadra completa, capace di attaccare e giocare. Non hanno un solo tipo di gioco. Lautaro è un top player, e tutti i giocatori della squadra lo cercano. È uno dei migliori attaccanti d'Europa. Chi è cambiata di più rispetto all'anno scorso? La loro novità più importante è sicuramente Thuram, che mi pare si trovi bene con Lautaro". Sull'importanza della gara: "Non credo sia decisiva, ma comunque siamo concentrati esclusivamente su questa partita. Sarebbe bello trovare i 3 punti, anche il pari andrebbe bene, ma siamo focalizzati esclusivamente sul provare a vincere. Vendetta per l'anno scorso? Assolutamente no, l'Inter nella passata stagione ha meritato di andare in finale. Ora però è un'altra stagione e un'altra situazione, vogliamo fare meglio".