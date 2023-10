Diretta Napoli-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ospita il Real Madrid nel secondo turno della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri di Rudi Garcia, reduci dal 4-0 del Via del Mare contro il Lecce in campionato, al debutto hanno battuto 2-1 il Braga. Vittoria sofferta anche per i Blancos che hanno superato l'Union Berlino di Bonucci solo nel finale grazie alla rete al 94' di Bellingham. Ritorno al Maradona da avversario per il grande ex della sfida Carlo Ancelotti, che ha allenato il Napoli dal 1° luglio 2018 al 10 dicembre 2019 collezionando 73 panchine (38 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte, per una media punti a partita di 1.82). Le Merengues furono i primi avversari degli azzurri nella Coppa Campioni 1987-88, prima partecipazione in assoluta del club campano - 2-0 al Bernabeu e 1-1 all'allora San Paolo con illusorio vantaggio firmato Francini -. Nei quattro precedenti tra le due formazioni, il Napoli non è mai riuscito a vincere (tre sconfitte e un pareggio).