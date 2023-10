Barella falcia da dietro Neres in area Inter: Benfica furioso, tutto regolare

L'Inter ha battuto 1-0 il Benfica nel secondo turno della fase a gironi di Champions League . La partita di San Siro, però, è stata caratterizzata da un paio di episodi da moviola. Uno in particolare ha portato i portoghesi a gridare allo scandalo per non avere avuto un calcio di rigore "solare". Le proteste dei lusitani si riferiscono a un contatto in area nerazzurra tra Barella e Neres intorno alla mezz'ora di gioco del primo tempo: il centrocampista italiano entra, scomposto, in scivolata sull'avversario, sbilanciandolo e facendolo cadere a pochi passi da Sommer ma per l'arbitro Makkelie è tutto regolare.

Inter-Benfica, Schmidt non ci sta

E dalla sala Var non è arrivata nessuna segnalazione. Il contatto sembra molto leggero ma c’è: Neres sta per calciare ed è sbilanciato il tanto che basta per non riuscire a far partire la conclusione. Secondo il direttore di gara, però, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore. E la decisione dell'arbitro, e del Var, ha fatto infuriare Roger Schmidt, il tecnico del Benfica, che a fine partita ha dichiarato: “Siamo stati sfortunati, c’era un rigore per noi al 100%. Non al 50, al 100%. Non capisco perchè l’arbitro non è andato al Var".