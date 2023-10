Psg-Milan, Mbappé scatena i suoi… cavalli: i tre moschettieri pronti a colpire

Quando, negli ultimi giorni di mercato, Ousmane Dembelé ha fatto ingresso al centro sportivo di Poissy, ad accoglierlo con più entusiasmo di tutti è stato il primo padrone di casa, quel Kylian Mbappé che nonostante in quel periodo fosse fuori rosa e in rotta con Al-Khelaifi era convinto di poter giocare, almeno un altro anno, con uno dei suoi migliori amici. In uno spogliatoio nel quale, a eccezion del compagno di merende Achraf Hakimi , il capocannoniere dei Mondiali poteva contare solo su Presnel Kimpembe come altro elemento empatico, lo sbarco di Dembelé apriva uno squarcio sul nuvolosissimo cielo sopra Mbappé.

Un out destro infiammato

A sorridere compiaciuto di questo ingaggio è stato lo stesso Hakimi, consapevole che con una freccia come l’ex blaugrana i suoi spazi sulla fascia destra sarebbero stati maggiori e più profondi. Meno statico di un Lionel Messi che in qualche modo bloccava il corridoio quando impiegato nel tridente, il francese si è invece subito ben abbinato al marocchino. I due viaggiano alla stessa velocità e sanno gestire il pallone con una sensibilità simile. E nel primo match di Champions contro il Borussia Dortmund hanno entrambi creato dei solchi nell’out sinistro dei gialloneri, sovrapponendosi con profitto e creando ad alti ritmi lo spazio per generare il cross dal quale poi è scaturito il rigore che ha sbloccato il match. Il raddoppio di Hakimi con un inserimento da interno di centrocampo ha certificato non solo la perfetta complementazione tra i due, con Dembelé a dare aria sfogando sull’esterno durante l’inserimento dell’ex interista, ma anche l’estrema efficacia del marocchino sotto porta. Il 4-3-3 è il modulo classico preso in considerazione, e in comune con il suo grande Barcellona c'è soprattutto un fattore.