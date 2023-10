City, Guardiola: "Young Boys temibile. In Champions è dura riconfermarsi"

Dopo la vittoria contro il Brighton il Manchester City vuole continuare la sua corsa in Champions League. Trasferta svizzera per i citizens nella terza giornata dove affronterà lo Young Boys per dare seguito alle vittorie nelle prime due giornate con Stella Rossa e Lipsia, entrambe per 3 a 1. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza l'allenatore degli inglesi detentori del trofeo, Pep Guardiola.

Young Boys-Manchester City, conferenza Guardiola

Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Young Boys: "Sarà una partita difficile perché sono molto aggresivi e con grandissima fisicità. Riescono a giocare bene di squadra e legare il gioco molto bene con gli attaccanti. Dovremo fare molta attenzione". Sulla mentalità della squadra: "Sono soddisfatto della squadra e di come si sta comportando nelle partite e negli allenamenti, non saremmo in grado di competere come stiamo facendo in questo momento. Premier? Siamo vicini al Tottenham, loro arrivano da una stagione negativa e senza Coppe, per loro è più facile ripartire dando tutto".

Sull'obiettivo Champions: "Abbiamo girato tutto il Mondo con il trofeo ma ora è iniziata una nuova competizione e sappiamo quanto sia difficile. Intanto vogliamo arrivare agli ottavi e poi faremo del nostro meglio per mantenerla". Su Grealish: "Ha iniziato la stagione un po' in ritardo e ha bisogno di ritmo, non è come Foden o Bernardo Silva che hanno bisogno di due o tre allenamenti per essere pronti. Abbiamo bisogno di lui per quello che ci può dare, così come ha fatto lo scorso anno dove è stato decisivo e ci ha dato qualcosa di unico: la potenza, la forza, la mentalità. L'infortunio che ha avuto è stato lungo ed è concentrato per tornare, deve ritrovare la condizione e sono certo arriverà presto vista la quantità di partite che dovremo affrontare".