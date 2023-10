Kvara ispira, Raspadori segna: festa Napoli. Onana salva lo United, Real ok

Al Napoli basta un gol di Raspadori nel secondo tempo per ottenere un successo davvero importante nel terzo turno della fase a gironi di Champions League . La formazione di Rudi Garcia è riuscita a vincere 1-0 in casa dell' Union Berlino grazie alla rete dell'ex Sassuolo su fantastica azione di Kvaratskhelia al 65' minuto di gioco. La squadra tedesca, in crisi totale, con l'ex Juve Bonucci rimasto in panchina per tutta la partita, rimedia l'ennesima sconfitta (la nona di fila tra Bundesliga ed Europa) e rimane ultima a zero punti nella classifica del girone C mentre il Napoli vola al secondo posto a quota 6, a tre lunghezze dal Real Madrid capolista e con tre punti di vantaggio sul Braga . I blancos, infatti, hanno vinto 2-1 in Portogallo con le reti di Rodrygo e del solito Bellingham .

Vittoria casalinga invece per il Manchester United che, dopo due sconfitte, ha trovato i primi tre punti contro il Copenaghen in una partita caratterizzata dal gol di Maguire al 72' e dal rigore parato da Onana a Larsson allo scadere. Il portiere ex Inter si è riscattato dopo un inizio di stagione deludente regalando la prima vittoria in Champions ai Red Devils, che adesso sono a -1 dal Galatasaray (secondo nel girone A).

L'Arsenal vince a Siviglia, Benfica ko

Nel gruppo B, grande vittoria dell'Arsenal a Siviglia. I Gunners hanno vinto 2-1 con le reti di Martinelli e Gabriel Jesus e sono primi nel gruppo con 6 punti. Al secondo posto c'è il Lens, che ha pareggiato in casa contro il Psv ed è a 5 punti, mentre olandesi e spagnoli sono appaiati a quota 2. Infine, nel girone D dell'Inter, successo esterno della Real Sociedad, capace di espugnare il campo del Benfica con la rete decisiva di Mendez e agganciare i nerazzurri in testa al gruppo con 7 punti. Terza sconfitta di fila in Champions, invece, per il Benfica che rimane fermo a zero.