Milan, Pioli: "Per 60 minuti meglio del Psg. Il girone non è finito"

Stefano Pioli ha analizzato ai microfoni di Prime Video la sconfitta del suo Milan sul campo del Psg decisa dalle reti di Mbappè , Kolo Muani e Kang Lee-In . Il tecnico rossonero ha dichiarato: “Un risultato pesante, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni. Dopo il 2-0 loro tutto è diventato più difficile. Il Psg ci ha punito nei momenti giusti della partita. Il girone però non è ancora finito”. Poi Pioli ha aggiunto: "Per 60 minuti abbiamo giocato meglio del Psg, secondo me. L’abbiamo interpreta bene, in alcune situazioni loro hanno avuto più qualità di noi”.

Pioli: "Il Psg ha avuto più qualità"

Pioli ha continuato così il suo intervento: "Anche il Psg ha pressato molto e non era facile sviluppare bene la manovra, ma siamo stati puniti nei momenti delicati del match. Dovevamo fare meglio tecnicamente. È normale essere preoccupati dopo due sconfitte di fila, ma dobbiamo far crescere il nostro livello perché il girone non è ancora finito. Per un'ora abbiamo fatto una buona prestazione anche giocando meglio del Psg, poi però abbiamo subito il secondo gol e abbiamo mollato un po'. Potevamo riaprirla, ma dispiace perché era una partita importante che abbiamo interpretato bene. Nell'atteggiamento della squadra non posso rimproverare niente, ma il Psg ha avuto più qualità di noi e ha deciso il risultato".

Così Pioli sul passaggio del turno

Pioli è preoccupato ma ancora ci crede: “Passaggio del turno? Ci dobbiamo credere, abbiamo qualità per far bene e vincere prossime gare. Spesso perdiamo lucidità nel dopo partita nell’analizzare la gara. Potevamo fare meglio, ma siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Primo tempo di ottimo livello".