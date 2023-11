Guardiola: "Dubbio Haaland con lo Young Boys. Arbitri? Quanta confusione!"

Primo match point per il Manchester City . I campioni d'Europa in carica domani se la vedranno contro lo Young Boys all'Etihad Stadium: in caso di successo sarà artimetica la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League . I citizens, reduci da un netto 6-1 in campionato contro il Bourtnemouth , stanno tenendo un ruolino di marcia impressionante anche quest'anno, soprattutto tra le mura amiche. A presentare la sfida di domani in conferenza stampa, come di consueto, Pep Guardiola .

City-Young Boys, conferenza Guardiola

Così ha parlato il tecnico spagnolo, partendo dall'incredibile rendimento casalingo (quest'anno il City ha vinto tutte le gare disputate all'Etihad): "Non ci pensiamo. Pensiamo alla prossima partita e a come provare a vincere. Ci sentiamo più a nostro agio a giocare con la nostra gente. Abbiamo avuto una buona esperienza a casa negli ultimi anni. Questo ci dà molta fiducia, ma ogni volta devi vincere ancora e ancora. Certo quest'anno dobbiamo ancora pareggiare o perdere in casa, il che è una situazione eccezionale". Costanza in casa, ma anche in Champions League: "Domani cercheremo di vincere e qualificarci per la fase successiva. Significa molto per il club, che a partire dalla squadra di Pellegrini e di Mancini si è qualificato così tante volte. Esserci è un successo". E a proposito del prossimo avversario: "All'andata abbiamo faticato dopo l'1-1. Ogni volta che perdiamo palla loro contrattaccano molto bene. Si legano bene con gli attaccanti. Speriamo di poter finire il lavoro, ma provo grande rispetto per lo Young Boys". Sulla possibilità di fare turnover: "No, pensiamo ad una partita per volta, quindi la più importante è la gara di domani". Guardiola ha fatto il punto anche sulle condizioni di Haaland, sull'imminente Mondiale per Club e sul caso arbitri scoppiato in Premier...