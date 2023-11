Diretta Lazio-Feyenoord ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Notte di Champions League all'Olimpico, c'è da riscattare l'amara serata di Rotterdam (3-1 all'andata) e anche il venerdì sera di Bologna che ha rimbalzato la Lazio nuovamente a distanza dalle big. La situazione del girone europeo non sorride con Sarri, terzo a quattro punti, costretto a inseguire a un giro di boa dal sapore del dentro o fuori. Anche se il tecnico biancoceleste, alla vigilia del match contro il Feyenoord, non ha voluto sentir parlare di gara decisiva, allentando la pressione in una settimana comunque cruciale visto il derby con la Roma in programma domenica pomeriggio: "Non esistono le partite da vincere a tutti i costi - ha detto Sarri -. Non diamo per scontato i risultati delle altre. Siamo a metà del girone, vogliamo fare punti. Ma teniamo conto che ci sono altre tre partite. In Champions nulla è scontato. La partita è importantissima nell’economia del girone".