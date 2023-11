Lautaro di rigore, Inter agli ottavi. Avanti Real e Bayern, United ko folle

Champions League, le altre partite

Il Manchester United vive un vero e proprio psicodramma. Avanti di due gol in casa del Copenaghen con la doppietta di Hojlund, i Red Devils si fanno rimontare di due reti nel primo tempo dopo l'espulsione di Rashford. La squadra di Ten Hag si riporta avanti ma subisce un'altra clamorosa rimonta nei minuti finali e perde 4-3 in trasferta. Ora gli inglesi, ultimi nel gruppo A, rischiano addirittura di non andare neanche in Europa League. Nessun problema per il Real Madrid, che anche senza Bellingham non ha difficoltà ad imporsi sul Braga con il risultato di 3-0: in gol Brahim Diaz, Vinicius e Rodrygo. I Blancos avanzano dunque direttamente agli ottavi di finale. Qualificazione raggiunta in anticipo anche dal Bayern Monaco: Harry Kane non ha intenzione di fermarsi e dopo la tripletta nel Klassiker sigla la doppietta decisiva per la vittoria dei bavaresi in casa contro il Galatasaray. L'Arsenal di Arteta vince senza problemi in casa contro il Siviglia: a decidere la sfida ci pensano i gol Trossard e Saka. Vince anche il Psv in casa contro il Lens con il risultato di 1-0.