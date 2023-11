Diretta Lazio-Celtic ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale e mettersi alle spalle il periodo difficile. È questo il diktat in casa Lazio in vista della sfida in programma all'Olimpico alle ore 18.45 contro il Celtic valida per il quinto turno della fase a gironi della Champions League. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dal ko in rimonta di sabato contro la Salernitana, terza gara senza successi in campionato. Al momento i capitolini sono secondi nel Gruppo E, a -1 dall'Atletico Madrid capolista e +1 dal Feyenoord terzo, mentre la squadra di Brendan Rodgers è fanalino di coda con un solo punto. Dopo aver perso le prime due partite europee contro il Celtic nella fase a gironi di Europa League 2019-20, la Lazio ha vinto 2-1 al Celtic Park nella seconda giornata di questa Champions League - gol in zona Cesarini di Pedro -. Nella competizione, gli scozzesi non hanno mai vinto fuori casa in Italia (2N, 8P), non riuscendo a segnare in otto partite, comprese le ultime quattro. Il Celtic non ha vinto nelle ultime 14 partite di Champions League (3N, 11P). Se non riuscisse a battere la Lazio diventerebbe la prima squadra britannica a restare 15 partite consecutive senza vincere nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.