Diretta Benfica-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LISBONA (PORTOGALLO) - Alle ore 21 , allo stadio Da Luz di Lisbona, l' Inter fa visita al Benfica per il quinto turno della fase a gironi di Champions League . I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno già conquistato il pass per gli ottavi di finale e si giocano il primo posto del Gruppo D con la Real Sociedad . Le due formazioni, infatti, attualmente sono appaiate al primo posto a quota dieci: decisivo sarà lo scontro diretto del prossimo 12 dicembre al Meazza. I lusitani, invece, sono tra le sorprese in negativo del torneo: dopo aver raggiunto i quarti la scorsa stagione, venendo eliminati proprio dall'Inter, ora sono già fuori e hanno incassato quattro ko in altrettante partite. I portoghesi non hanno vinto nessuna delle sei partite (2N, 4P) giocate contro i nerazzurri nelle principali competizioni europee: soltanto contro il Bayern Monaco i portoghesi hanno disputato più match senza avere strappato alcun successo (12 gare) nei maggiori tornei europei.

Benfica-Inter: diretta tv e streaming

Benfica-Inter, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity+.