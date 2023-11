Napoli sconfitto a Madrid. Joao Mario, tripletta da ex poi l'Inter rimonta

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid vince il gruppo C di Champions League, il Napoli - complice l'1-1 tra lo Sporting Braga e l'Union Berlino di Leonardo Bonucci (ammonito dalla panchina e non sceso in campo) e Robin Gosens (autore del momentaneo vantaggio) - nonostante il ko è a un passo dagli ottavi di finale con un turno d'anticipo. È il verdetto maturato nel nuovo Santiago Bernabeu, dove i Blancos di Carlo Ancelotti si sono imposti 3-2 contro gli azzurri di Walter Mazzarri, in una sfida densa di emozioni. Sblocca il risultato la formazione italiana, con il tap-in ravvicinato di Simeone e la splendida risposta di Lunin vanificata dall'allarme della goal line technology posto nel braccialetto indossato dall'arbitro, quella spagnola ribalta la situazione con il destro a giro di Rodrygo, decimo miglior marcatore della storia del club nella massima competizione continentale, e con il 15° centro stagionale del Golden Boy Jude Bellingham (autore di una prestazione sontuosa). In apertura di ripresa Zambo Anguissa sigla il 2-2, poi a decidere il match - nel finale - sono Paz, con Meret non esente da responsabilità, e Joselu.