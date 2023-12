Lo United trema, calma Ten Hag: "Non penso mai a scenari negativi"

Dentro o fuori. Per il Manchester United deve essere la partita della vita perché per sperare in una possibile qualificazione può soltanto vincere. Dall'altra parta il Bayern Monaco è già certo del primo posto, ma allo stesso tempo vuole proseguire con la sua striscia positiva in Champions nella fase a gironi. Un duello come ce ne sono stati tanti in passato ma con momento differenza. Entrambe arrivano alla gara di domani con una sconfitta alle spalle: 3 a 0 all'Old Trafford contro il Bournemouth per i Red Devils e il 5 a 1 esterno dei bavaresi contro l' Eintracht Francoforte . Alla vigilia hanno parlato in conferenza stampa sia Ten Hag e sia Tuchel.

Manchester United-Bayern Monaco, le dichiarazioni di Ten Hag

Erik ten Hag ha analizzato la gara contro il Bayern Monaco: "Non penso mai a scenari negativi. Pensiamo positivamente. Dobbiamo vincere per restare in Europa, conta solo questo. Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che quando siamo al meglio possiamo farcela. Non penso a vincere la competizione quando si inizia la stagione. Abbiamo l'opportunità, non è nelle nostre mani. Sapevamo cosa dovevamo fare". Sul momento della squadra: "Non siamo stati costanti ma abbiamo fatto buone prestazioni. Se abbiamo lo spirito giusto possiamo battere qualsiasi avversario. Le partite contro Chelsea, Everton, Galatasaray danno speranza. So che questa squadra può raggiungere livelli davvero alti". Sullo stadio: "L'Old Trafford non è un bel posto in cui venire come avversario. Spero che i tifosi siano con noi. Da quando sono qui ho sempre percepito un forte legame tra la squadra e i tifosi. Anche quando abbiamo avuto grandi battute d'arresto. Ma dobbiamo assumerci la responsabilità e stimolarli". In chiusura sul dubbio Lindelof: "Abbiamo ancora un allenamento. Non sono sicuro di chi sarà disponibile domani, c'è un punto interrogativo sulla possibilità di Victor di farcela. Vedremo".