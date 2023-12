Diretta Inter-Real Sociedad ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter ospita la Real Sociedad nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Entrambe le formazioni hanno già conquistato il pass per gli ottavi di finale ma si giocano il primo posto nel Gruppo D. Centrare l'obiettivo fa tutta la differenza del mondo, sia per evitare le superpotenze nel prossimo turno sia da un punto di vista economico. Gli spagnoli sono probabilmente stati gli avversari che fin qui in stagione hanno messo più in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi: all'andata al San Sebastián è finita 1-1, pertanto i nerazzurri hanno bisogno di un successo per piazzarsi davanti ai baschi. Attualmente il bilancio negli scontri diretti è in perfetta parità: prima di questa stagione, infatti, i nerazzurri avevano affrontato gli spagnoli nel primo turno della Coppa Uefa 1979-80 e in quell'occasione l'Inter si qualificò vincendo 3-0 a Milano nella gara d'andata e venendo poi sconfitta 2-0 al ritorno.