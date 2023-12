Di Maria da corner, Cabral di tacco, Ramos col cucchiaio: magie in Champions

Dalla doppietta di testa di Joselu che, insieme alla rasoiata di Ceballos, ha permesso al Real Madrid di Carlo Ancelotti di imporsi contro l'Union Berlino, al cucchiaio di Sergio Ramos su rigore, che non è bastato al Siviglia per restare in Europa, e alla rete di Angel Di Maria direttamente da calcio d'angolo contro il Salisburgo, che - con Rafa Silva e il tacco dell'ex Fiorentina Cabral - ha permesso al Benfica di staccare il pass per l'Europa League. La prima trance dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions, in attesa dei verdetti definitivi che arriveranno questa sera, ha regalato emozioni e delusioni: su tutte, quella dell'Inter che, fermata al Meazza sullo 0-0 dalla Real Sociedad, si qualifica agli ottavi, ma da seconda classificata.