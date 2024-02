Diretta Lazio-Bayern Monaco ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). I biancocelesti hanno ritrovato la vittoria in campionato (3-1 al Cagliari) e cercano l'impresa contro i bavaresi. Far bene in casa sarà determinante in vista del ritorno in programma martedì 5 marzo all'Allianz Arena. La squadra di Maurizio Sarri ha chiuso la fase a gironi alle spalle dell'Atletico Madrid dimostrando di poter dire la propria anche in campo europeo. Di fronte ci sarà un Bayern Monaco in difficoltà. I bavaresi sono reduci dal pesante ko contro il Bayer Leverkusen (3-0) che potrebbe aver chiuso il campionato: le Aspirine di Xabi Alonso sono ora a +5 in classifica. La Champions League, però, è un'altra cosa e la formazione di Thomas Tuchel parte tra le favorite per la vittoria finale dopo aver chiuso in vetta il Gruppo A con cinque vittorie e un pareggio mettendosi alle spalle Copenaghen, Galatasaray e Manchester United. Le due squadra si sono sfidate negli ottavi anche nella stagione 2020-21, con i tedeschi che hanno avuto la meglio sia in trasferta (4-1) che in casa (2-1).