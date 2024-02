Simeone: "Lautaro non è il solo all'Inter che poteva venire all'Atletico"

Su Llorente, Depay e Morata

"Llorente? Ha una caratteristica diversa dagli altri attaccanti che abbiamo, per certi versi simile a Correa. Non è un attaccante puro come Morata o Depay: questa notte studieremo bene la partita che dobbiamo giocare domani. Noi giochiamo in base ai giocatori che mettiamo in campo, in base al ruolo dei giocatori che scegliamo. Contro l'Almeria abbiamo avuto il 28 per cento di possesso palla, ma la partita chiedeva di fare quello. Andremo dietro alla partita che immaginiamo e cercheremo di fare quello che pensiamo serva alla partita. È il miglior Atletico? Non rispondo, dico che dobbiamo giocare con l'intensità che abbiamo visto nelle ultime partite di Copa del Rey, come con l'Almeria. Affrontiamo un'avversaria che sta vivendo un grandissimo momento. Giocheremo come crediamo di poterli mettere in difficoltà", prosegue Simeone.