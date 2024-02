Diretta Napoli-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Napoli ospita il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri del nuovo tecnico Calzona, che ha preso il posto di Mazzarri, vengono dal pareggio casalingo in campionato contro il Genoa e occupano la nona posizione nella classifica di Serie A, con 36 punti rimediati in 24 giornate. Il Barcellona di Xavi, invece, ha vinto 2-1 sul campo del Celta Vigo nell’ultimo turno di Liga, ha collezionato tre vittorie e un pareggio nelle scorse quattro gare del campionato spagnolo ed è terzo in classifica con 54 punti. "Ho detto ai giocatori che non abbiamo scuse, dobbiamo migliorare la nostra posizione. Il Barcellona è una squadra forte, una delle più forti d'Europa. Chiaramente non abbiamo paura perché siamo il Napoli, però nessuno può nascondere che loro hanno grandissimi giocatori e un allenatore top” ha detto Calzona nella conferenza della vigilia.