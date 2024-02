Diretta Porto-Arsenal ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PORTO (PORTOGALLO) - Alle ore 21, all'Estadio do Dragao, il Porto ospita l'Arsenal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I lusitani, che hanno chiuso la fase a gironi alle spalle del Barcellona pur avendo conquistato gli stessi punti (12), sono reduci dal successo in campionato contro l'Estrela (2-0). La formazione di Sergio Conceicao, però, è un po' indietro in classifica: -7 dallo Sporting Lisbona e con una partita in più. Sono solo due, invece, i punti che dividono l'Arsenal dal Liverpool, capolista della Premier League. I Gunners di Mikel Arteta stanno vivendo un periodo magico e sono reduci da cinque vittorie consecutive e nelle ultime tre hanno battuto 3-1 proprio i Reds, rifilando poi un 6-0 e un 5-0 rispettivamente a West Ham e Burnley. Le due squadra si sono già affrontate sei volte nel torneo, quattro nella fase a girone (2006-07 e 2008-09) e agli ottavi nel 2009-10, con gli inglesi che dopo aver perso 2-1 in trasferta hanno strappato il pass per i quarti ribaltando tutto con un netto 5-0 tra le mura amiche.