"Contro l'Inter fino alla morte": Simeone, è un Cholo da Champions

Clamoroso tonfo in Liga per l' Atletico Madrid . I Colchoneros cadono in casa del Cadice terzultimo in classifica col risultato di 2-0 . Una sconfitta pesante per i rojiblancos, che restano così fermi a 55 punti al quarto posto della graduatoria. Un risultato deludente, ma che l'Atletico sfrutterà per rifarsi con gli interessi nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro l'Inter: parola di Diego Simeone.

Atletico ko col Cadice, l'analisi di Simeone

Ai microfoni di Movistar il Cholo ha così commentato il ko col Cadice: "Non siamo riusciti a fare il gioco che volevamo. I ragazzi hanno fatto un grande sforzo. Loro hanno trovato il vantaggio, che li ha resi più forti. Nel secondo tempo non c'è stata quasi nessuna situazione per entrambe le parti, ma poi hanno fatto il 2-0. Abbiamo avuto l'occasione con Llorente, ma non è andata a buon fine. I ragazzi hanno fatto un grande sforzo per vincere la partita. È chiaro che vincere pochissime volte fuori casa dall'inizio del campionato è un problema dell'allenatore, che ha un'enorme influenza sul fatto che questo non accada. Perché è un problema dell'allenatore? C'è qualcosa che l'allenatore non risveglia nella squadra e lui è lì per risvegliare situazioni che non si verificano, e non lo fa". Il discorso si sposta poi sull'Inter...