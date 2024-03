Champions League 2024-2025, cambiano anche i sorteggi: cosa sta succedendo

La Champions League 2023/24 sta entrando nel vivo, eppure molte delle attenzioni sono già rivolte alla prossima edizione. Il motivo? Le tantissime novità che arriveranno nel più importante torneo calcistico a livello europeo. Nonostante si continui a parlare della questione Superlega , in attesa di capire chi vincerà questa edizione e chi si qualificherà alla prossima edizione, queste le molteplici innovazioni previste per la Champions 2024/25.

Champions 2024/25, il nuovo format

Innanzitutto dal prossimo anno non saranno più 32, bensì 36. Si dirà addio alla formula con 8 gironi, dando spazio ad un unico raggruppamento stile campionato, che verrà suddiviso in 4 fasce da 9 squadre l'una: questa divisione verrà stabilita in base al ranking Uefa. Ogni squadra, dunque, affronterà 8 avversarie, determinando così la classifica da cui poi si evinceranno le qualificate agli ottavi di finale.

Le prime 8 classificate al termine del mini campionato potranno accedere direttamente alla fase ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno da giocara in casa e in trasferta. Le squadre che si piazzeranno dal 9° al 24° posto giocheranno due ulteriori turni per ottenere il pass per gli ottavi di finale. Chi arriverà dal 25° al 36° posto, invece, dirà addio alla competizione: nessuna retrocessione in Europa League dunque.